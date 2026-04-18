Кержаков назвал полуфиналиста Лиги чемпионов с отвратительным футболом

Александр Кержаков поделился впечатлениями от противостояния «Барселоны» и «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы прошли дальше, выиграв 3:2 по сумме двух встреч.

«Атлетико» победил на выезде 2:0, а дома уступил 1:2.

В полуфинале ЛЧ они встретятся с «Арсеналом».

«Футбол есть футбол. Он тем и прекрасен. Тем более все практически отдавали победу «Барселоне».

Но есть такой человек, который знает, как подобрать ключи (это Диего Симеоне), как выстроить своих футболистов и спокойненько довести дело.

Невзрачно, отвратительно, выбивая мячи в аут. «Атлетико» отвратительным футболом может дойти до финала Лиги чемпионов и может выиграть», – сказал Кержаков.