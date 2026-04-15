  • Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче с «Атлетико»: «Подадим жалобу»

Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче с «Атлетико»: «Подадим жалобу»

Сегодня, 18:44
1

Жоан Лапорта, избранный президент «Барселоны», раскритиковал судейство в противостоянии с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Лапорта заявил об этом во время визита на теннисный турнир в Барселоне. Он сказал, что решения арбитров и ВАР, по его мнению, повлияли на исход четвертьфинальной дуэли.

«Поздравляю «Атлетико» с выходом в полуфинал, но это не отменяет того, что я должен заявить о судействе и ВАР во вчерашнем матче, это был позор. Нетерпимо то, что с нами сделали. В первом матче нам не назначили пенальти, который был очевидным, и к тому же удалили игрока (Пау Кубарси), хотя там была желтая карточка. Джулиано не контролировал мяч, судья сначала принял верное решение, но ВАР заставил его изменить его, и красная карточка сильно нам навредила», – сказал Лапорта.

Также он перечислил эпизоды, которые, по его мнению, были неверно трактованы в ответной встрече.

«Это было противостояние, в котором судейские решения очень сильно навредили нам. В ответном матче произошло то же самое. Нам удалили игрока (Эрик Гарсия), хотя Кунде вполне мог добежать до мяча, поэтому Эрик не был последним. Судья показал желтую, как и следовало, но ВАР заставил его изменить решение. Еще одна ошибка. Кроме того, гол Феррана был голом. Пенальти на Ольмо был пенальти, эпизод с Фермином оценивайте как хотите, но это нетерпимо. Ему разбили губу, игрок испытывал сильную боль, пока ему накладывали швы, и судья не показал даже карточку», – добавил Лапорта.

Лапорта отметил, что «Барселона» продолжит юридические действия после ответа УЕФА на жалобу клуба по эпизоду с неназначенным пенальти в первом матче.

«Это недопустимо. Мы подали жалобу, и УЕФА ответила, что ее нельзя принять. Сейчас мы просим объяснить, почему жалобу нельзя было принять. Мы снова направим жалобу, потому что недопустимо то, что с нами снова сделали вчера. Это решения, которые явно навредили нам», – сказал он.

Также Лапорта резко отреагировал на заявления о том, что «Барселона» якобы обычно получает выгоду от судейства: «Это бессовестные люди. Те, кто говорит, что судьи нам помогают, – бессовестные. Пусть посмотрят на это противостояние в Лиге чемпионов. В это никто не верит».

Источник: AS
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Атлетико Лапорта Жоан
Комментарии (1)
subbotaspartak
1776270213
Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче с Зенит-Краснодар, чего там Атлетико...
