Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

«Сафонов сыграл великолепно с «Ливерпулем». Он нравится всe большему числу болельщиков и журналистов. Но его стиль игры настолько нетрадиционен, что всегда есть опасение, что он может в любой момент допустить серьeзную ошибку», – сказал Леклер.