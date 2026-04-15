Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).
«Сафонов сыграл великолепно с «Ливерпулем». Он нравится всe большему числу болельщиков и журналистов. Но его стиль игры настолько нетрадиционен, что всегда есть опасение, что он может в любой момент допустить серьeзную ошибку», – сказал Леклер.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за этот матч.
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
