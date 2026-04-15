  • Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»

Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»

Сегодня, 12:27
5

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

«Сафонов сыграл великолепно с «Ливерпулем». Он нравится всe большему числу болельщиков и журналистов. Но его стиль игры настолько нетрадиционен, что всегда есть опасение, что он может в любой момент допустить серьeзную ошибку», – сказал Леклер.

  • Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за этот матч.
  • 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.

Комментарии (6)
Интерес
1776246343
Ждут, ждут, нехристи-жабоеды ошибки Мэтью,аж потеют в промежности! Уж я насколько не поклонник Мэтью, но и то смешно читать про их скрытые ожидания, надежды и чаяния.Особенно после каждой его отличной игры.И какие изящные выверты!!!
Иннокентий-Смоктуновский-
1776247781
Как будто у других топовых голкиперов нет такой опасности.
Cleaner
1776247965
Любой футболист рано или поздно СЕРЬЕЗНО ошибается. У Мбаппе косяк на косяке, у Роналду так же, но сильные стороны все равно все перевешивают.
R_a_i_n
1776248516
У нас все вратари такие!
Cubinec1989
1776248882
Не ошибается тот, кто сидит на банке
FanatSerj
1776249063
Матвей находит матчи где ошибаться и чтобы хфарцузы этого не видели, у Карпина правда из за этого подгорает ))
