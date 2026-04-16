Состоялся самый скучный матч сезона Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Спортинг» показали самый низкий суммарный показатель xG в этом сезоне Лиги чемпионов.

Команды сыграли вничью 0:0 в ответном четвертьфинальном матче. «Арсенал» вышел в полуфинал, так как в первой игре лондонцы победили 1:0.

По данным Opta, общий показатель ожидаемых голов в ответной встрече составил 0,93. Этот показатель стал самым низким суммарным xG среди всех матчей Лиги чемпионов в текущем сезоне.