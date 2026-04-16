Состоялся самый скучный матч сезона Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Спортинг» показали самый низкий суммарный показатель xG в этом сезоне Лиги чемпионов.
Команды сыграли вничью 0:0 в ответном четвертьфинальном матче. «Арсенал» вышел в полуфинал, так как в первой игре лондонцы победили 1:0.
По данным Opta, общий показатель ожидаемых голов в ответной встрече составил 0,93. Этот показатель стал самым низким суммарным xG среди всех матчей Лиги чемпионов в текущем сезоне.
- У «Арсенала» одна победа в последних пяти матчах. При этом команда сохраняет лидерство в АПЛ.
- Лондонцы в полуфинале сыграют с «Атлетико».
- У «Спортинга» одно поражение в последних шести матчах.
- «Спортинг» ни разу не побеждал «Арсенал» в этом веке.
- Встречу обслуживал французский судья Франсуа Летексье, который работал на последнем финале Евро между Испанией и Англией.
Источник: твиттер OptaJoe