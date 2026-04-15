Слот высказался об отмене пенальти в ворота «ПСЖ»

Сегодня, 12:59

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил решение отменить пенальти в ворота «ПСЖ» в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Если посмотреть на наш сезон, то я совершенно не удивлен – так много решений было принято не в нашу пользу. Для меня все довольно просто: если бы судья не назначил пенальти, ВАР никогда бы не вмешался.

Как я уже сказал, такое в этом сезоне для меня не сюрприз – не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ многие решения были приняты не в нашу пользу. [Сегодня] мы не смогли забить, но у нас было много моментов», – сказал Слот.

  • На 64-й минуте при счете 0:0 мерсисайдцы получили право на 11-метровый после того, как полузащитник Алексис Мак Аллистер упал в штрафной соперника после контакта с Вильяном Пачо.
  • Арбитр Маурицио Мариани отменил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Источник: BBC
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Слот Арне
