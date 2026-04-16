«Ливерпуль» сделал заявление о состоянии серьезно травмированного Экитике

«Ливерпуль» подтвердил, что нападающий Уго Экитике получил серьeзную травму ахиллова сухожилия.

«Нападающий был заменeн в первом тайме матча Лиги чемпионов во вторник против «Пари Сен-Жермен» на «Энфилде» после падения на газон.

Результаты обследования подтвердили разрыв ахиллова сухожилия.

Таким образом, Экитике выбыл из строя до конца клубного сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира этим летом в составе сборной Франции.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​в соответствующее время. Уго полностью поддерживают все сотрудники «Ливерпуля», – говорится в сообщении.