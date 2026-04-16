«Ливерпуль» сделал заявление о состоянии серьезно травмированного Экитике

«Ливерпуль» подтвердил, что нападающий Уго Экитике получил серьeзную травму ахиллова сухожилия.
«Нападающий был заменeн в первом тайме матча Лиги чемпионов во вторник против «Пари Сен-Жермен» на «Энфилде» после падения на газон.
Результаты обследования подтвердили разрыв ахиллова сухожилия.
Таким образом, Экитике выбыл из строя до конца клубного сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира этим летом в составе сборной Франции.
Дополнительная информация будет предоставлена в соответствующее время. Уго полностью поддерживают все сотрудники «Ливерпуля», – говорится в сообщении.
- 23-летний Экитике играл в последних 8 матчах сборной Франции, забил в них 2 гола и сделал 1 ассист.
- За «Ливерпуль» нападающий провел 45 встреч в этом сезоне, в которых отметился 17 голами и 6 ассистами.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»