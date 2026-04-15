Дюгарри заявил, что Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ»

Кристоф Дюгарри, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, высказался о перспективах вратаря Люка Шевалье в «ПСЖ».

Дюгарри считает, что главный тренер парижан Луис Энрике может вернуть Шевалье в основной состав в следующем сезоне.

«Я не согласен с тем, что для Шевалье все кончено. Давайте будем осторожны. Луис Энрике способен возродить карьеру Шевалье в следующем сезоне, учитывая его возраст и стоимость футболиста. Все, что нужно Сафонову, – это три, четыре или пять средних игр», – сказал Дюгарри на ютуб-канале Rothen s'enflamme.