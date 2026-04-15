Дюгарри заявил, что Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ»

Вчера, 23:37
1

Кристоф Дюгарри, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, высказался о перспективах вратаря Люка Шевалье в «ПСЖ».

Дюгарри считает, что главный тренер парижан Луис Энрике может вернуть Шевалье в основной состав в следующем сезоне.

«Я не согласен с тем, что для Шевалье все кончено. Давайте будем осторожны. Луис Энрике способен возродить карьеру Шевалье в следующем сезоне, учитывая его возраст и стоимость футболиста. Все, что нужно Сафонову, – это три, четыре или пять средних игр», – сказал Дюгарри на ютуб-канале Rothen s'enflamme.

  • Шевалье не выходил на поле за «ПСЖ» с 23 января.
  • Основным вратарем команды с января стал Матвей Сафонов, который провел 18 матчей во всех турнирах и восемь раз сыграл на ноль.
  • Сафонов проводит в «ПСЖ» 2-й сезон.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
bset
1776286938
Или пять или десять. Или средний сезон и тогда в 2027 Шевалье вернется
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
