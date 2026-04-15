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«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев

15 апреля, 22:31
8

В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

Гости впервые в истории Лиги чемпионов вышли на игру без испанцев. Это 515-й матч мадридцев в турнире.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на мюнхенской «Альянц Арене». Ее автор – Андрей Ерофеев

  • В первом матче мадридцы дома уступили со счетом 1:2.
  • «Реал» возглавляет испанец – бывший игрок команды Альваро Арбелоа. По ходу сезона он сменил своего соотечественника Хаби Алонсо, уволенного в январе.
  • Мадридцы рискуют провести сезон без трофеев. Финал этой Лиги чемпионов примет Будапешт – столица Венгрии.

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Источник: телеграм-канал Opta
Лига чемпионов Испания. Примера Реал
Комментарии (8)
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FFR
1776282763
Защита Реала нуждается в усилении, так не годится. А Арда Гюлер красавчик!
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Император 1
1776283036
Вся красота отсутствия лимита
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Hector вернулся
1776285893
Играют сильнейшие
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Hector вернулся
1776285942
Просто наши футболисты ленивые бревна
Ответить
Рыло свина
1776287492
Это позор политике клупа, лично перец обосрался!
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алдан2014
1776299359
Как тут не весело.
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