«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев

В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».
Гости впервые в истории Лиги чемпионов вышли на игру без испанцев. Это 515-й матч мадридцев в турнире.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на мюнхенской «Альянц Арене». Ее автор – Андрей Ерофеев
- В первом матче мадридцы дома уступили со счетом 1:2.
- «Реал» возглавляет испанец – бывший игрок команды Альваро Арбелоа. По ходу сезона он сменил своего соотечественника Хаби Алонсо, уволенного в январе.
- Мадридцы рискуют провести сезон без трофеев. Финал этой Лиги чемпионов примет Будапешт – столица Венгрии.
Источник: телеграм-канал Opta