«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев

В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

Гости впервые в истории Лиги чемпионов вышли на игру без испанцев. Это 515-й матч мадридцев в турнире.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на мюнхенской «Альянц Арене». Ее автор – Андрей Ерофеев