Календарь РПЛ-2026/27, полуфиналисты ЛЧ, Соболев пытался вернуться в «Спартак», новое прозвище Сафонова и другие новости

Известны полуфинальные пары Лиги чемпионов.
РФС обнародовал график сезона-2026/27.
Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом».
РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре.
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет.
Новая информация о состоянии Акинфеева.
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром».
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ.
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин.
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак».
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль.
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром».
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей.
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики».
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом».
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом.