Календарь РПЛ-2026/27, полуфиналисты ЛЧ, Соболев пытался вернуться в «Спартак», новое прозвище Сафонова и другие новости

Известны полуфинальные пары Лиги чемпионов.

РФС обнародовал график сезона-2026/27.

Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом».

РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре.

Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет.

Новая информация о состоянии Акинфеева.

ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром».

«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ.

Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин.

Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак».

Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль.

Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром».

Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей.

«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики».

Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом».

Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом.