Французские СМИ в восторге от Сафонова

Французские СМИ высоко оценили игру Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Во вторник «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (4:0). Сафонов отразил шесть ударов.

L’Equipe выпустил материал с заголовком «Сафонов: рождение гиганта» и написал, что россиянин укрепил свой статус в клубе и европейском футболе, уверенно действовал на выходах и в штрафной, а также подтвердил, что может считаться преемником Джанлуиджи Доннаруммы, который перешел в «Манчестер Сити» осенью 2025 года. Газета поставила Сафонову 8 баллов – столько же получил Усман Дембеле, который оформил дубль.

RMC Sport в разборе матча назвал Сафонова «непроходимым». Издание отметило его сейвы и действия в верховой борьбе, а также поставило россиянину 7 баллов – одну из самых высоких оценок в составе.