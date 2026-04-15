В Эквадоре застрелили судью во время матча

Футбольного арбитра Хавьера Ортегу застрелили во время любительского матча в Эквадоре.

По сведениям Daily Mail, нападение произошло в воскресенье в городе Пасахе в прибрежной провинции Эль-Оро. 48-летний Ортега работал на матче, когда к нему на поле подошли несколько вооруженных людей и открыли огонь.

Арбитр погиб на месте, несмотря на прибытие экстренных служб. Матч прервали, а игроки и зрители попытались укрыться.

Полиция начала расследование, а произошедшее рассматривается как целенаправленное убийство. Организаторы турнира сообщили о приостановке будущих матчей до выяснения обстоятельств инцидента.

Власти Эквадора усиливали присутствие силовиков в ряде провинций, включая Эль-Оро, на фоне роста насилия в стране.