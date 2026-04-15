Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Эквадоре застрелили судью во время матча

15 апреля, 21:39
5

Футбольного арбитра Хавьера Ортегу застрелили во время любительского матча в Эквадоре.

По сведениям Daily Mail, нападение произошло в воскресенье в городе Пасахе в прибрежной провинции Эль-Оро. 48-летний Ортега работал на матче, когда к нему на поле подошли несколько вооруженных людей и открыли огонь.

Арбитр погиб на месте, несмотря на прибытие экстренных служб. Матч прервали, а игроки и зрители попытались укрыться.

Полиция начала расследование, а произошедшее рассматривается как целенаправленное убийство. Организаторы турнира сообщили о приостановке будущих матчей до выяснения обстоятельств инцидента.

Власти Эквадора усиливали присутствие силовиков в ряде провинций, включая Эль-Оро, на фоне роста насилия в стране.

Источник: Daily Mail
Эквадор. Лига Про
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За что бан ?
1776278839
Горячие финские парни .
Ответить
Император 1
1776279811
Надеюсь, наши судьи усвоят урок
Ответить
шахта Заполярная
1776283588
Все к этому идет
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776293945
Комментарий скрыт модератором
Ответить
алдан2014
1776300212
Лысым парням со свистком стоит поразмыслить о тшетности бытия
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ФотоЭквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ
23 июля
Адвокат прокомментировал историческое очко Кюрасао на ЧМ-2026: «Сравнимо с чудом»
21 июня
2
ЧМ-2026. Кюрасао Адвоката удержала ничью с Эквадором (0:0)
21 июня
7
В Эквадоре застрелили судью во время матча
15 апреля
5
Нобоа объяснил «очень сильное» падение уровня РПЛ
7 марта
2
На матче «Сочи» – «Спартак» будет большой гость
21 февраля
4
Экс-форвард «Локомотива» хочет закончить карьеру из-за гибели одноклубника
2025.12.25 23:47
Экс-игрок «МЮ» Валенсия предотвратил суицид в Эквадоре
2025.07.31 15:41
Нобоа: «Чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита»
2025.05.25 22:28
1
Нобоа уверен в чемпионстве «Зенита»
2025.05.24 14:23
Эквадор уволил главного тренера после вылета с Кубка Америки от Аргентины
2024.07.05 10:41
Нобоа ответил, смог бы он прожить в России на 100 тысяч рублей в месяц
2024.04.30 18:04
4
Нобоа: «Конечно, «Сочи» – это «Зенит-2»
2024.04.30 17:17
10
Нобоа объяснил, почему покинул Россию после 17 лет в РПЛ
2024.04.30 15:39
35
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
2024.02.29 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
2024.02.28 13:25
1
Нобоа объяснил отъезд из России
2024.02.05 10:03
3
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
2024.02.04 11:14
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
2024.02.01 17:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+