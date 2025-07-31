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Экс-игрок «МЮ» Валенсия предотвратил суицид в Эквадоре

Сегодня, 15:41

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия рассказал в соцсетях о рискованном инциденте.

39-летний экс-футболист предотвратил суицид молодого человека в Эквадоре.

«Со мной произошел не очень приятный случай. Молодой человек хотел покончить с собой на этом мосту.

Я вышел из машины и подошел к нему. Я не спас его, но попытался поговорить с ним. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов. Было очень тяжело.

Слава богу, приехала его семья, и он передумал покончить с собой. Давайте, пожалуйста, позаботимся о себе, своем разуме, своих сердцах.

Психическое здоровье очень важно. Давайте беречь все это, пожалуйста. Жизнь очень хрупка», – написал Валенсия.

  • Эквадорец провел в «МЮ» 10 сезонов. Он закончил карьеру в 2021 году.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эквадор. Серия А Манчестер Юнайтед Валенсия Луис-Антонио
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