Экс-игрок «МЮ» Валенсия предотвратил суицид в Эквадоре

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия рассказал в соцсетях о рискованном инциденте.

39-летний экс-футболист предотвратил суицид молодого человека в Эквадоре.

«Со мной произошел не очень приятный случай. Молодой человек хотел покончить с собой на этом мосту.

Я вышел из машины и подошел к нему. Я не спас его, но попытался поговорить с ним. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов. Было очень тяжело.

Слава богу, приехала его семья, и он передумал покончить с собой. Давайте, пожалуйста, позаботимся о себе, своем разуме, своих сердцах.

Психическое здоровье очень важно. Давайте беречь все это, пожалуйста. Жизнь очень хрупка», – написал Валенсия.