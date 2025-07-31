Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Луис-Антонио Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
Завершил карьеру
4 августа 1985 (41), Нуэва Лоха
#25 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Эквадор
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «МЮ» Валенсия предотвратил суицид в Эквадоре
2025.07.31 15:41
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия завершил карьеру
2021.05.13 08:21
1
Фото
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Валенсия перешел в «Керетаро». Ранее там играл Роналдиньо
2020.11.28 10:49
«МЮ» объявил об уходе Валенсии и Эрреры. Клуб предложил новый контракт Мате
2019.06.07 20:12
3
Санчес, Валенсия и Байи точно не сыграют с «Барселоной»
2019.04.10 09:04
6
Sky Sports: Эррера, Мата, Санчес и еще три игрока могут уйти из «МЮ» летом
2019.04.04 00:58
14
«Арсенал», «Интер», «Вест Хэм» – претенденты на Валенсию
2019.03.16 00:16
Валенсия: «Спасибо Богу, что я провел десять лет в лучшем клубе мира – «Манчестер Юнайтед»
2019.03.02 11:30
2
Восемь игроков «МЮ» из-за травм не сыграют с «Кристал Пэлас». Участие Рэшфорда в матче остается под вопросом
2019.02.26 16:25
4
«Вест Хэм» интересуется капитаном «МЮ» Валенсией
2019.02.18 08:36
«Вест Хэм» хочет подписать Валенсию на правах свободного агента
2018.12.06 16:55
2
Валенсия: «Я не играю из тактических соображений, а не из-за лайка против Моуринью»
2018.11.17 11:29
Шестеро игроков «Манчестер Юнайтед» готовы покинуть клуб, если Моуринью останется главным тренером
2018.10.09 18:16
8
Валенсия извинился за лайк под постом с призывом уволить Моуринью. Игрок заявил, что не прочитал текст
2018.10.03 13:59
11
Матич и Валенсия вернулись к тренировкам в составе «МЮ»
2018.08.23 10:33
Валенсия избежал серьезной травмы. Он сыграет с «Миланом»
2018.07.23 10:53
Моуринью: «Давно пора привыкнуть к травмам Валенсии»
2018.07.23 06:51
Валенсия, Лингард, Санчес – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Севильей»
2018.03.13 21:41
7
«МЮ» делит лидерство с «Борнмутом» по предупреждениям за симуляцию в АПЛ
2018.02.12 08:54
1
После ухода Роналду седьмые номера «МЮ» забили 11 голов в 617 матчах АПЛ
2018.01.22 22:51
6
Валенсия – первый неевропеец, сыгравший 300 матчей за «МЮ»
2017.10.14 15:11
1
Видео
Гол Валенсии «Эвертону» признан АПЛ самым красивым в сентябре
2017.10.13 14:01
4
Валенсия подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
2017.05.26 15:26
4
Видео
Валенсия – игрок года в «Манчестер Юнайтед», Мхитарян получил награду за лучший гол
2017.05.18 23:43
2
Фото
Валенсия, Мхитарян и Лаказетт вошли в команду недели в Лиге Европы
2017.05.12 19:06
2
Валенсия и Феллаини могут сыграть против «Сельты»
2017.05.11 00:10
2
Погба пропустит дерби с «Манчестер Сити»
2017.04.26 17:07
6
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде взял верх над «Мидлсбро» и поднялся на пятое место
2017.03.19 16:52
5
Фото
Ромеро, Валенсия и Мата попали в команду недели Лиги Европы
2017.03.17 15:00
4
Валенсия: «В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» должен сделать требл»
2017.03.02 23:49
10
1
2
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+