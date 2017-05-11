Валенсия и Феллаини могут сыграть против «Сельты»

В 22-05 по московскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой». В первом матче команда Жозе Моуринью одержала победу с минимальным счетом.

Полузащитник Луис-Антонио Валенсия принял участие в воскресной тренировке «красных дьяволов» и может сыграть против команды из Виго. Игрок пропустил встречу 35-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2) из-за мышечной травмы.

Маруан Феллаини отбывает трехматчевую дисквалификацию за фол на нападающем «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в перенесенном матче 26-го тура (0:0), но решение не распространяется на еврокубковые встречи.