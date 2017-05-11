Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валенсия и Феллаини могут сыграть против «Сельты»

    В 22-05 по московскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой». В первом матче команда Жозе Моуринью одержала победу с минимальным счетом.

    Полузащитник Луис-Антонио Валенсия принял участие в воскресной тренировке «красных дьяволов» и может сыграть против команды из Виго. Игрок пропустил встречу 35-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2) из-за мышечной травмы.

    Маруан Феллаини отбывает трехматчевую дисквалификацию за фол на нападающем «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в перенесенном матче 26-го тура (0:0), но решение не распространяется на еврокубковые встречи.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 00:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 11 мая 2017, 13:36

      Валенсия - это хорошо, Феллаини - это ужасно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 мая 2017, 08:29

      сити и так должен проходить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11