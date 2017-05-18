Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валенсия – игрок года в «Манчестер Юнайтед», Мхитарян получил награду за лучший гол

    «Манчестер Юнайтед» вручил индивидуальные награды за 2017 год.

    Лучшим футболистом года был признан Луис-Антонио Валенсия. В текущем сезоне 31-летний эквадорец забил один гол и отдал шесть результативных передач в 41-м матче за команду Жозе Моуринью. Футболист перешел в «МЮ» в июле 2009 года из «Уигана» за 18,9 миллионов евро.

    Мяч Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда» (3:1 в матче 18-го тура) признан лучшим голом года. 28-летний армянин присоединился к «Юнайтед» в июле 2016 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. В текущем сезоне Мхитарян десять раз поразил ворота соперника и отдал пять голевых передач в 40-ка матчах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2017 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 19 мая 2017, 11:56

      Что за нах? Валенсия-лучший игрок по версии самих игроков! Переводите нормально.. А главная награда - игрок года по версии болельщиков и приз сэра Мэтта Басби досталась Эррере. В заблуждение людей вводите

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:44

      Любимчик Моура в теме. Значит, надо просто нравится тому, кто 87% людей презирает и будешь в топе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11