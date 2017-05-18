Валенсия – игрок года в «Манчестер Юнайтед», Мхитарян получил награду за лучший гол

«Манчестер Юнайтед» вручил индивидуальные награды за 2017 год.

Лучшим футболистом года был признан Луис-Антонио Валенсия. В текущем сезоне 31-летний эквадорец забил один гол и отдал шесть результативных передач в 41-м матче за команду Жозе Моуринью. Футболист перешел в «МЮ» в июле 2009 года из «Уигана» за 18,9 миллионов евро.

Мяч Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда» (3:1 в матче 18-го тура) признан лучшим голом года. 28-летний армянин присоединился к «Юнайтед» в июле 2016 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. В текущем сезоне Мхитарян десять раз поразил ворота соперника и отдал пять голевых передач в 40-ка матчах.

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