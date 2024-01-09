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Англия. Первая лига
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Уиган Атлетик
€ 7 млн
Уиган Атлетик
Уиган
Англия. Первая лига
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Сайт:
http://www.wiganlatics.premiumtv.co.uk
Тренер:
Шон Мэлони
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Таблица
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Трансляция
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Фото
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
2022.11.16 22:10
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
2020.11.02 09:21
Чемпионшип. Бывший клуб Слуцкого «Халл Сити» пропустил восемь голов, чего не случалось с ним с 1911 года
2020.07.14 21:56
2
«Уиган» забил бывшему клубу Слуцкого «Халл Сити» семь голов за тайм
2020.07.14 20:59
4
«Милан» планирует до дедлайна подписать Робинсона и Салемакерса
2020.01.31 08:35
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
2020.01.04 22:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Фостер установил рекорд АПЛ по количеству сэйвов, обойдя Чеха
2019.02.02 11:47
Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
2018.08.25 22:05
Тренер «Стока» – о поражении от «Уигана»: «Мы заслужили, чтобы болельщики нас освистали»
2018.08.23 12:48
1
Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
2018.08.23 00:03
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов
2018.08.04 21:22
1
Кубок Англии. «Саутгемптон» обыграл «Уиган» и вышел в полуфинал
2018.03.18 18:38
1
Уиганская пекарня запустила в продажу пирог, названный в честь Григга. Игрок выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии
2018.03.15 15:02
2
Агуэро напал на фаната «Уигана» за то, что тот плюнул ему в ухо
2018.02.20 19:12
2
«Уиган» проведет расследование по итогам матча Кубка Англии с «Манчестер Сити»
2018.02.20 15:27
6
Президент «Уигана» – о поведении фанатов «Манчестер Сити»: «В любой ситуации нужно вести себя достойно»
2018.02.20 10:18
2
Видео
Агуэро подрался с фанатом «Уигана»
2018.02.20 06:06
12
Фото
Фанаты «Манчестер Сити» устроили беспорядки после игры с «Уиганом»
2018.02.20 01:35
3
Видео
Гвардиола повздорил с тренером «Уигана»
2018.02.20 01:13
7
Кубок Англии. «Уиган» выбил «Манчестер Сити», победный гол забил Уилл Григг
2018.02.20 00:48
18
Гвардиола: «Я хотел играть в «Уигане», но оказался недостаточно хорош»
2018.02.19 14:29
3
«Челси» в 1/4 финала Кубка Англии сыграет с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» – с «Брайтоном»
2018.02.17 23:16
1
Масуаку извинился за плевок в соперника
2018.01.28 18:06
1
1
2
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