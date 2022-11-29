- 29 ноября 2022
- 14:21 Фото Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
- 18 ноября 2022
- 23:04 Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
- 16 ноября 2022
- 22:10 Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
- 2 ноября 2020
- 09:21 Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
- 14 июля 2020
- 21:56 Чемпионшип. Бывший клуб Слуцкого «Халл Сити» пропустил восемь голов, чего не случалось с ним с 1911 года 2
- 20:59 «Уиган» забил бывшему клубу Слуцкого «Халл Сити» семь голов за тайм 4
- 31 января 2020
- 08:35 «Милан» планирует до дедлайна подписать Робинсона и Салемакерса 1
- 4 января 2020
- 22:24 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 2 февраля 2019
- 11:47 Фостер установил рекорд АПЛ по количеству сэйвов, обойдя Чеха
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
- 23 августа 2018
- 12:48 Тренер «Стока» – о поражении от «Уигана»: «Мы заслужили, чтобы болельщики нас освистали» 1
- 00:03 Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 18 марта 2018
- 18:38 Кубок Англии. «Саутгемптон» обыграл «Уиган» и вышел в полуфинал 1
- 15 марта 2018
- 15:02 Уиганская пекарня запустила в продажу пирог, названный в честь Григга. Игрок выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии 2
- 20 февраля 2018
- 19:12 Агуэро напал на фаната «Уигана» за то, что тот плюнул ему в ухо 2
- 15:27 «Уиган» проведет расследование по итогам матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» 6
- 10:18 Президент «Уигана» – о поведении фанатов «Манчестер Сити»: «В любой ситуации нужно вести себя достойно» 2
- 08:54 «Манчестер Сити» лишь третий раз в сезоне не смог забить в ворота соперника