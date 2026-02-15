15.02.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-1-3-2
13
Кепа
4
Уайт
3
Москера
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
23
Нергор
7
Мартинелли
10
Эзе
7
Сака
9
Жезус
20
Мадуэке
3-5-2
1
Тикл
32
Хант
3
Фокс
6
Керр
4
Эймсон
6
Уэйр
7
23
Райт
8
17
9
Тэйлор
13
Кепа
1
Сетфорд
1
Сетфорд
13
Кепа
2
Салиба
89
89
2
Салиба
4
Уайт
36
Субименди
36
Субименди
4
Уайт
20
Мадуэке
19
Троссард
19
Троссард
20
Мадуэке
7
Сака
14
Дьекереш
14
Дьекереш
7
Сака
32
Хант
24
Смит
24
Смит
32
Хант
6
Керр
2
Сессеньон
2
Сессеньон
6
Керр
17
43
43
17
9
Тэйлор
11
Костеллоу
11
Костеллоу
9
Тэйлор
8
15
Унгбо
15
Унгбо
8
Остались в запасе
Арсенал
Уиган Атлетик
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
53
Ceadach O'Neill
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
30
Toby Savin
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
53
Ceadach O'Neill
ЦФ
Остались в запасе
30
Toby Savin
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Арсенал - Уиган Атлетик
2
2
Всего ударов по воротам
17
2
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
649
229
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Уиган Атлетик», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Уиган Атлетик»
- Матч будет можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»