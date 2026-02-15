Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Уиган Атлетик», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Уиган Атлетик»