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  • «Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 18:20
Арсенал
15.02.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
11' Н. Мадуэке 18' Г. Мартинелли 27' Г. Жезус
23' Д. Хант
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Букайо Сака
(К) ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
6
Джейсон Керр
(К) ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
53
Ceadach O'Neill
ЦФ
Уиган Атлетик
30
Toby Savin
ВР
24
Мэттью Смит
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
43
Harrison Bettoni
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Кепа
4
Уайт
3
Москера
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
23
Нергор
7
Мартинелли
10
Эзе
7
Сака
9
Жезус
20
Мадуэке
3-5-2
1
Тикл
32
Хант
3
Фокс
6
Керр
4
Эймсон
6
Уэйр
7
23
Райт
8
17
9
Тэйлор
13
Кепа
1
Сетфорд
1
Сетфорд
13
Кепа
2
Салиба
89
89
2
Салиба
4
Уайт
36
Субименди
36
Субименди
4
Уайт
20
Мадуэке
19
Троссард
19
Троссард
20
Мадуэке
7
Сака
14
Дьекереш
14
Дьекереш
7
Сака
32
Хант
24
Смит
24
Смит
32
Хант
6
Керр
2
Сессеньон
2
Сессеньон
6
Керр
17
43
43
17
9
Тэйлор
11
Костеллоу
11
Костеллоу
9
Тэйлор
8
15
Унгбо
15
Унгбо
8
Остались в запасе
Арсенал
Уиган Атлетик
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
53
Ceadach O'Neill
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
30
Toby Savin
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
53
Ceadach O'Neill
ЦФ
Остались в запасе
30
Toby Savin
ВР
20
Каллум МакМанаман
ПВ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Арсенал - Уиган Атлетик
2
2
Всего ударов по воротам
17
2
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
649
229
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Уиган Атлетик», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Уиган Атлетик»

«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Уиган Атлетик Арсенал
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