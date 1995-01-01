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    Уиган Атлетик - результаты

    Город Уиган
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт www.wiganlatics.premiumtv.co.uk
    Стадион Ди-Дабл-Ю Стэдиум
    Тренер Шон Мэлони
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Престон 2:1 Уиган Атлетик
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Уиган Атлетик 0:0 Норвич Сити
    32 тур
    		15 февраля, среда 22:45 Бристоль Сити 1:1 Уиган Атлетик
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Уиган Атлетик 1:0 Хаддерсфилд Таун
    30 тур
    		6 февраля, понедельник 23:00 Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Уиган Атлетик 0:2 Лутон Таун
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Кардифф 1:1 Уиган Атлетик
    26 тур
    		2 января, понедельник 18:00 Уиган Атлетик 1:4 Халл Сити
    25 тур
    		29 декабря, четверг 22:45 Уиган Атлетик 1:4 Сандерленд
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Мидлсбро 4:1 Уиган Атлетик
    23 тур
    		19 декабря, понедельник 23:00 Уиган Атлетик 1:2 Шеффилд Юнайтед
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Миллуолл 1:1 Уиган Атлетик
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Уиган Атлетик 2:1 Блэкпул
    4 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Ковентри 2:0 Уиган Атлетик
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Суонси 2:2 Уиган Атлетик
    19 тур
    		2 ноября, среда 22:45 Уиган Атлетик 0:1 Сток Сити
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Уиган Атлетик 0:1 Уотфорд
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 2:1 Уиган Атлетик
    16 тур
    		19 октября, среда 21:45 Уиган Атлетик 1:4 Мидлсбро
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Сандерленд 2:1 Уиган Атлетик
    9 тур
    		11 октября, вторник 21:45 Уиган Атлетик 1:0 Блэкберн
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Уиган Атлетик 1:3 Кардифф
    13 тур
    		5 октября, среда 21:45 Халл Сити 2:1 Уиган Атлетик
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Ротерхэм 0:2 Уиган Атлетик
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Уиган Атлетик 0:1 Рединг
    10 тур
    		13 сентября, вторник 21:45 Хаддерсфилд Таун 1:2 Уиган Атлетик
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Лутон Таун 1:2 Уиган Атлетик
    7 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Уиган Атлетик 1:1 Вест Бромвич
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Уиган Атлетик 1:5 Бернли
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Бирмингем Сити 0:1 Уиган Атлетик
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Уиган Атлетик 1:1 Бристоль Сити
    2 тур
    		6 августа, суббота 14:30 Норвич Сити 1:1 Уиган Атлетик
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Уиган Атлетик 0:0 Престон
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