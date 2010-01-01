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Уиган Атлетик
Результаты
€ 7 млн
Уиган Атлетик - результаты матчей
Уиган
Англия. Первая лига
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Сайт:
http://www.wiganlatics.premiumtv.co.uk
Тренер:
Шон Мэлони
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Англия. Первая лига. 2026/2027
Англия. Кубок лиги. 2026/2027
Англия. Кубок. 2025/2026
Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Англия. Первая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Первая лига. 2024/2025
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Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Суперкубок Англии. 2013
Англия. Чемпионшип. 2013/2014
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Англия. Кубок Лиги. 2012/2013
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Англия. Кубок. 2011/2012
Англия. Премьер-Лига. 2011/2012
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 3-й раунд 2010/2011
Англия. Премьер-Лига. 2010/2011
Англия. Кубок. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Англия. Премьер-лига. 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2007/2008
12.09 | 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Уиган Атлетик
05.09 | 14:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Стокпорт Каунти
02.09 | 21:45
Уиган Атлетик
3 : 1
Милтон Кинс Донс
30.08 | 16:00
Уимблдон
1 : 0
Уиган Атлетик
22.08 | 17:00
Уиган Атлетик
0 : 1
Лейтон Ориент
15.08 | 17:00
Кембридж Юнайтед
3 : 2
Уиган Атлетик
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