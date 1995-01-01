Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|32 тур
|15 февраля, среда
|22:45
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|30 тур
|6 февраля, понедельник
|23:00
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|28 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|0:2
|Лутон Таун
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Кардифф
|1:1
|Уиган Атлетик
|26 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Уиган Атлетик
|1:4
|Халл Сити
|25 тур
|29 декабря, четверг
|22:45
|Уиган Атлетик
|1:4
|Сандерленд
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Мидлсбро
|4:1
|Уиган Атлетик
|23 тур
|19 декабря, понедельник
|23:00
|Уиган Атлетик
|1:2
|Шеффилд Юнайтед
|22 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Миллуолл
|1:1
|Уиган Атлетик
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|2:1
|Блэкпул
|4 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Ковентри
|2:0
|Уиган Атлетик
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Суонси
|2:2
|Уиган Атлетик
|19 тур
|2 ноября, среда
|22:45
|Уиган Атлетик
|0:1
|Сток Сити
|18 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|0:1
|Уотфорд
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:1
|Уиган Атлетик
|16 тур
|19 октября, среда
|21:45
|Уиган Атлетик
|1:4
|Мидлсбро
|15 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Сандерленд
|2:1
|Уиган Атлетик
|9 тур
|11 октября, вторник
|21:45
|Уиган Атлетик
|1:0
|Блэкберн
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|1:3
|Кардифф
|13 тур
|5 октября, среда
|21:45
|Халл Сити
|2:1
|Уиган Атлетик
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|0:2
|Уиган Атлетик
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|0:1
|Рединг
|10 тур
|13 сентября, вторник
|21:45
|Хаддерсфилд Таун
|1:2
|Уиган Атлетик
|8 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|1:2
|Уиган Атлетик
|7 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Уиган Атлетик
|1:1
|Вест Бромвич
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|1:5
|Бернли
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|0:1
|Уиган Атлетик
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|1:1
|Бристоль Сити
|2 тур
|6 августа, суббота
|14:30
|Норвич Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|0:0
|Престон