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Англия. Первая лига
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Уиган Атлетик
Состав
€ 7 млн
Уиган Атлетик - состав команды
Уиган
Англия. Первая лига
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Сайт:
http://www.wiganlatics.premiumtv.co.uk
Тренер:
Шон Мэлони
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
41
Уитворт Джо
Вра
22
€ 1.5 млн
1
Уолш Джо
Вра
24
€ 1.5 млн
12
Tom Watson
Вра
-
30
Toby Savin
Вра
-
5
Барнс Финли
Защ
23
€ 0.8 млн
3
Фокс Морган
Защ
32
€ 0.325 млн
19
Робинсон Люк
Защ
24
€ 0.15 млн
4
Чилокоа-Маллен Джереми
Защ
22
€ 0.05 млн
16
Archie Harris
Защ
-
21
K'Marni Miller
Защ
-
13
Харрис Люк
Пол
21
€ 0.9 млн
9
Перкинс Сонни
Пол
22
€ 0.6 млн
6
Уэйр Йенсен
Пол
24
€ 0.45 млн
35
Франсуа Тайриз
Пол
26
€ 0.3 млн
14
Тревитт Райан
Пол
23
€ 0.275 млн
8
Пауэр Макс
Пол
33
€ 0.2 млн
10
Reggie Walsh
Пол
-
18
Charlie Gray
Пол
-
11
Костеллоу Дара
Нап
23
€ 0.4 млн
25
Хоган Скотт
Нап
34
€ 0.15 млн
20
МакМанаман Каллум
Нап
35
€ 0.025 млн
19
Chris Sze
Нап
-
9
Christian Saydee
Нап
-
17
Akeel Higgins
Нап
-
7
Fraser Murray
Нап
-
22
Jon Mellish
Нап
-
27
Барроуз Брэдли
Нап
18
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 9
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