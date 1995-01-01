Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|35 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|Бирмингем Сити
|29 тур
|7 марта, вторник
|23:00
|Вест Бромвич
|Уиган Атлетик
|36 тур
|11 марта, суббота
|18:00
|Бернли
|Уиган Атлетик
|37 тур
|14 марта, вторник
|22:45
|Уиган Атлетик
|Ковентри
|38 тур
|18 марта, суббота
|18:00
|Уотфорд
|Уиган Атлетик
|39 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|Куинз Парк Рейнджерс
|40 тур
|7 апреля, пятница
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|Уиган Атлетик
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Уиган Атлетик
|Суонси
|42 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Блэкпул
|Уиган Атлетик
|43 тур
|18 апреля, вторник
|21:45
|Сток Сити
|Уиган Атлетик
|44 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Уиган Атлетик
|Миллуолл
|45 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Рединг
|Уиган Атлетик
|46 тур
|8 мая, понедельник
|17:00
|Уиган Атлетик
|Ротерхэм