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Уиган Атлетик
Расписание
€ 7 млн
Уиган Атлетик - расписание матчей
Уиган
Англия. Первая лига
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Сайт:
http://www.wiganlatics.premiumtv.co.uk
Тренер:
Шон Мэлони
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Уиган Атлетик
- : -
Уиком Уондерерс
26.09 | 17:00
Лестер
- : -
Уиган Атлетик
03.10 | 17:00
Уиган Атлетик
- : -
Мэнсфилд Таун
10.10 | 17:00
Стивенидж
- : -
Уиган Атлетик
17.10 | 17:00
Уиган Атлетик
- : -
Рединг
20.10 | 21:45
Оксфорд
- : -
Уиган Атлетик
24.10 | 14:30
Хаддерсфилд Таун
- : -
Уиган Атлетик
31.10 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Бромли
14.11 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Барнсли
21.11 | 15:30
Блэкпул
- : -
Уиган Атлетик
28.11 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Плимут Аргайл
01.12 | 22:45
Бертон Альбион
- : -
Уиган Атлетик
12.12 | 18:00
Лутон Таун
- : -
Уиган Атлетик
19.12 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Питерборо Юнайтед
26.12 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Уиган Атлетик
29.12 | 22:45
Уиган Атлетик
- : -
Ноттс Каунти
01.01 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Брэдфорд Сити
09.01 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Уиган Атлетик
16.01 | 18:00
Рединг
- : -
Уиган Атлетик
19.01 | 22:45
Уиган Атлетик
- : -
Оксфорд
23.01 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Хаддерсфилд Таун
30.01 | 18:00
Бромли
- : -
Уиган Атлетик
06.02 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Уимблдон
09.02 | 22:45
Милтон Кинс Донс
- : -
Уиган Атлетик
13.02 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Уиган Атлетик
20.02 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
27.02 | 18:00
Барнсли
- : -
Уиган Атлетик
06.03 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Кембридж Юнайтед
13.03 | 18:00
Лейтон Ориент
- : -
Уиган Атлетик
20.03 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Блэкпул
26.03 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Уиган Атлетик
29.03 | 17:00
Уиган Атлетик
- : -
Лутон Таун
03.04 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Уиган Атлетик
10.04 | 17:00
Уиган Атлетик
- : -
Донкастер Роверс
13.04 | 21:45
Уиган Атлетик
- : -
Лестер
17.04 | 17:00
Уиком Уондерерс
- : -
Уиган Атлетик
24.04 | 17:00
Уиган Атлетик
- : -
Стивенидж
27.04 | 21:45
Мэнсфилд Таун
- : -
Уиган Атлетик
01.05 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Уиган Атлетик
08.05 | 14:30
Уиган Атлетик
- : -
Бертон Альбион
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