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    Уиган Атлетик - расписание

    Город Уиган
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт www.wiganlatics.premiumtv.co.uk
    Стадион Ди-Дабл-Ю Стэдиум
    Тренер Шон Мэлони
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 18:00 Уиган Атлетик Бирмингем Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    29 тур
    		7 марта, вторник 23:00 Вест Бромвич Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		11 марта, суббота 18:00 Бернли Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		14 марта, вторник 22:45 Уиган Атлетик Ковентри
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Уотфорд Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Уиган Атлетик Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Шеффилд Юнайтед Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Уиган Атлетик Суонси
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Блэкпул Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		18 апреля, вторник 21:45 Сток Сити Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Уиган Атлетик Миллуолл
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Рединг Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Уиган Атлетик Ротерхэм
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