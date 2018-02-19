Гвардиола: «Я хотел играть в «Уигане», но оказался недостаточно хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 1/8 финала против «Уигана» рассказал, что на закате своей карьеры игрока мог присоединиться к «латикс», но оказался недостаточно хорош для них. При этом сам специалист считает, что «Уиган» поступил правильно, не подписав его.

«Уиган» пытался подписать меня, но я был недостаточно хорош. Это правда, клуб был интересован во мне, а также «Манчестер Сити», когда им руководил Стюарт Пирс.

Но я был стар, действительно стар для английского чемпионата, и этого не произошло. Они поступили очень умно, поскольку я не был достаточно хорош», – сказал Гвардиола.

Гвардиола покинул «Барселону» в 2001 году в возрасте 30-ти лет и завершил карьеру спустя пять лет в мексиканском «Дорадосе».