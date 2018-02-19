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    Гвардиола: «Я хотел играть в «Уигане», но оказался недостаточно хорош»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 1/8 финала против «Уигана» рассказал, что на закате своей карьеры игрока мог присоединиться к «латикс», но оказался недостаточно хорош для них. При этом сам специалист считает, что «Уиган» поступил правильно, не подписав его.

    «Уиган» пытался подписать меня, но я был недостаточно хорош. Это правда, клуб был интересован во мне, а также «Манчестер Сити», когда им руководил Стюарт Пирс.

    Но я был стар, действительно стар для английского чемпионата, и этого не произошло. Они поступили очень умно, поскольку я не был достаточно хорош», – сказал Гвардиола.

    Гвардиола покинул «Барселону» в 2001 году в возрасте 30-ти лет и завершил карьеру спустя пять лет в мексиканском «Дорадосе».

    Источник: Tribalfootball

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    19.02.2018 14:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 20:40

      Клуб был ИНТЕРЕСОВАН во мне


      Школьники

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 февраля 2018, 18:11

      и они прогадали,с тем опытом и всеми его умениями,он был бы лучшим в этих двух клубах АПЛ,даже после 30 лет...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 февраля 2018, 17:22

      какой честный ПЕП))

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