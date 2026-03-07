Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако» с Сафоновым в воротах

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в 25-м туре Лиги 1.

Парижане проиграли на своем поле, а единственный гол у хозяев забил Брэдли Барколя.

У «Монако» гол с замены забил Александр Головин.

«ПСЖ» сыграет с «Челси» 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда есть проблемы, первое, что отключается, – это голова. Это нормально. Я и игроки в карьере проиграли много матчей. Это странное, неприятное ощущение. Это всего лишь один матч. Вы всегда ищете ключ: почему ты проигрываешь, почему ты промахиваешься.

Уверенность не покупают в Monoprix. Ее строят день за днем. Мы явно испытываем трудности, но нужно сохранять надежду, чтобы изменить это в следующих матчах», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Также главный тренер «ПСЖ» связал результат с предстоящей игрой в Лиге чемпионов.

«Именно поэтому этот турнир отличается. Я не хочу терять уверенность в этой команде. Мы показали такой настрой в концовке. Это не лучший результат перед матчем в Лиге чемпионов. Нам нравится, когда сложно, и мы хотим отреагировать», – добавил Энрике.