Во Франции отреагировали на удаление Головина во втором матче подряд

Журналист L’Equipe Жозе Барросо отреагировал на очередное удаление Александра Головина.

Полузащитник «Монако» получил красную карточку в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Это второе удаление россиянина за последнюю неделю. Ранее он получил красную в игре с «Нантом» (3:1).

– Что происходит с Александром Головиным, который удаляется вторую игру подряд?

– Александру есть над чем поработать. Возможно, он нервный парень и не может контролировать себя. Не знаю. Но удаление Головина перед ответной встречей – плохо как для него, так и для команды, ключевым игроком которой он является.