Реакция Сафонова на 3 пропущенных мяча от «Ренна»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после матча 22-го тура Лиги 1 против «Ренна» (1:3).

Сафонов впервые пропустил 3 гола в «ПСЖ».

Матвей провел 4 матча в старте подряд.

Впереди у «ПСЖ» матч Лиги чемпионов против «Монако» (17 февраля).

«После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее что можно сделать – не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу.

На очереди Монако. В понедельник в путь», – написал Сафонов.