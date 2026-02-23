Шевалье понимает, что теперь его судьба в руках Сафонова

Во Франции вышла статья по поводу ситуации вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье. Он проигрывает конкуренцию Матвею Сафонову.

«Нет гарантии, что Луис Энрике снова даст Шевалье долгосрочный шанс. Теперь Шевалье видит, что его судьба в «ПСЖ» во многом зависит от игры Сафонова.

Россиянин, помимо своих подвигов в финале Межконтинентального кубка, не разочаровал. Сложно поставить ему в вину хотя бы один пропущенный гол с момента, как он стал первым номером», – написано в материале L’Equipe, ведущей спортивной газеты Франции.