Шевалье понимает, что теперь его судьба в руках Сафонова

23 февраля, 10:18
1

Во Франции вышла статья по поводу ситуации вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье. Он проигрывает конкуренцию Матвею Сафонову.

«Нет гарантии, что Луис Энрике снова даст Шевалье долгосрочный шанс. Теперь Шевалье видит, что его судьба в «ПСЖ» во многом зависит от игры Сафонова.

Россиянин, помимо своих подвигов в финале Межконтинентального кубка, не разочаровал. Сложно поставить ему в вину хотя бы один пропущенный гол с момента, как он стал первым номером», – написано в материале L’Equipe, ведущей спортивной газеты Франции.

  • У Сафонова 6 матчей в основе «ПСЖ» подряд.
  • В этом сезоне Лиги 1 у Шевалье 17 матчей, 13 пропущенных голов.
  • «ПСЖ» купил Люку летом у «Лилля» за 40 миллионов евро.

Жена Сафонова расстроилась, что их пикантное домашнее видео удалили 1
Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году 7
Сафонов сыграл с женой в игру «Норм или стрем»
Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
subbotaspartak
1771838108
Бывало он мячики в руках не удерживал...
Ответить
