Реакция тренера «Монако» на 2 желтые Головина за 20 секунд

Себастьян Поконьоли, главный тренер «Монако», высказался об удалении Александра Головина в матче с «Нантом» (1:3).

Россиянин получил две желтые карточки в течение 20 секунд.

Головин в этом матче сделал 2 ассиста.

Александр пропустит следующий матч Лиги 1 против «Ланса» 21 февраля.

Впереди у «Монако» матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» (17 февраля).

«Ждем от всех игроков контроля над эмоциями. Да, футболист может быть разочарован решениями судьи, но необходимо сохранять здравомыслие.

Со стороны Головина должна быть ответственность перед командой, после матча он был недоволен собой. Думаю, в ответ он выложится на полную против «ПСЖ», – сказал Поконьоли.