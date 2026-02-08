Чемпион мира-1998 объяснил, почему Сафонов лучше Шевалье

Чемпион мира в составе сборной Франции Лионель Шарбонье сравнил Матвея Сафонова с Люкой Шевалье. Он назвал российского голкипера наиболее надежным вариантом для «ПСЖ».
«В нынешних обстоятельствах Сафонов мне кажется гораздо более надежным для всей команды. Он более подвижен в своей штрафной площади.
Сафонов оставляет гораздо меньше открытой площади ворот, чем Люка Шевалье. Сафонов располагается выше. И это не говоря о харизме», – сказал Шарбонье.
- Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» в 2024 году.
- Он выиграл с командой семь трофеев, включая Лигу чемпионов.
- В последних матчах Сафонов стал основным голкипером «ПСЖ».
Источник: RMC Sport