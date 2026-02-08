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Чемпион мира-1998 объяснил, почему Сафонов лучше Шевалье

8 февраля, 19:30
5

Чемпион мира в составе сборной Франции Лионель Шарбонье сравнил Матвея Сафонова с Люкой Шевалье. Он назвал российского голкипера наиболее надежным вариантом для «ПСЖ».

«В нынешних обстоятельствах Сафонов мне кажется гораздо более надежным для всей команды. Он более подвижен в своей штрафной площади.

Сафонов оставляет гораздо меньше открытой площади ворот, чем Люка Шевалье. Сафонов располагается выше. И это не говоря о харизме», – сказал Шарбонье.

  • Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» в 2024 году.
  • Он выиграл с командой семь трофеев, включая Лигу чемпионов.
  • В последних матчах Сафонов стал основным голкипером «ПСЖ».

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (5)
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Император 1
1770568407
Всем, кроме зарплаты
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Интерес
1770568531
Ещё одну фамилию узнали...Да их там, этих "шевалье", треть Франции...а остальные уже алжирцы и арабы.Но и эти будут долго высказываться.
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FFR
1770571601
Журналюги, перестаньте задавать идиотские вопросы, мериться пиписками.
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...короче
1770574029
..."И это не говоря о харизме!" Да хари-то у нас у всех хороши...
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