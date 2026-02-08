Чемпион мира-1998 объяснил, почему Сафонов лучше Шевалье

Чемпион мира в составе сборной Франции Лионель Шарбонье сравнил Матвея Сафонова с Люкой Шевалье. Он назвал российского голкипера наиболее надежным вариантом для «ПСЖ».

«В нынешних обстоятельствах Сафонов мне кажется гораздо более надежным для всей команды. Он более подвижен в своей штрафной площади.

Сафонов оставляет гораздо меньше открытой площади ворот, чем Люка Шевалье. Сафонов располагается выше. И это не говоря о харизме», – сказал Шарбонье.