Агенты форварда «Крыльев Советов» требуют 200 миллионов рублей за трансфер игрока

Появилась информация насчет возможного ухода форварда «Крыльев Советов» Владимира Игнатенко в другой клуб.

«Отступные за Игнатенко – 200 млн рублей.

Сторона футболиста (Гаглоев + Марушко) просят ещe столько же за переход в другой клуб, не важно в какой», – написал источник.