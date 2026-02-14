Агенты форварда «Крыльев Советов» требуют 200 миллионов рублей за трансфер игрока

Появилась информация насчет возможного ухода форварда «Крыльев Советов» Владимира Игнатенко в другой клуб.
«Отступные за Игнатенко – 200 млн рублей.
Сторона футболиста (Гаглоев + Марушко) просят ещe столько же за переход в другой клуб, не важно в какой», – написал источник.
- 19-летний Игнатенко в этом сезоне провел 20 матчей за «Крылья Советов», забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- В этом году форвард сыграл в 2 встречах за молодежную сборную России.
- Игнатенко по Transfermarkt стоит 450 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»