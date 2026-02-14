В «Динамо» назвали позором место команды в таблице

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о задачах на сезон.

– Какова задача на оставшуюся часть сезона? Кубок России?

– Да, Кубок России. Это все знают: и Гусев, и совет директоров, и президент клуба, и спортивный директор Желько Бувач. Потому что, откровенно говоря, за медали бороться уже сложно, ну и, конечно, десятое место – это позор для «Динамо». Для меня это совершенно очевидно.