Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку

Адвокат Варвара Кнутова, представляющая интересы экс-нападающего сборной России Федора Смолова, отреагировала на предъявленные ему обвинения по делу о драке в «Кофемании» в мае 2025 года.

«Обвинение предъявлено без каких-либо отягчающих обстоятельств, для нас это важно.

Подтвердилось, что Федор не был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя корректно, на самом деле. Конфликт спровоцировал не он. И то, что произошло, произошло в результате конфликта, и, по-хорошему, именно сам потерпевший вообще под горячую руку попал», – сказала Кнутова.

Со слов адвоката, свою вину Смолов признал и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей. Поэтому защита футболиста намерена ходатайствовать перед судом об освобождении его от уголовной ответственности с назначением штрафа.