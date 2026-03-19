Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку

Адвокат Варвара Кнутова, представляющая интересы экс-нападающего сборной России Федора Смолова, отреагировала на предъявленные ему обвинения по делу о драке в «Кофемании» в мае 2025 года.
«Обвинение предъявлено без каких-либо отягчающих обстоятельств, для нас это важно.
Подтвердилось, что Федор не был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя корректно, на самом деле. Конфликт спровоцировал не он. И то, что произошло, произошло в результате конфликта, и, по-хорошему, именно сам потерпевший вообще под горячую руку попал», – сказала Кнутова.
Со слов адвоката, свою вину Смолов признал и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей. Поэтому защита футболиста намерена ходатайствовать перед судом об освобождении его от уголовной ответственности с назначением штрафа.
- В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
- В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему футболисту, которому может грозить до трех лет лишения свободы.