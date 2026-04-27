Детали назначения в «Пари НН» тренера из Медиалиги

«Пари НН» улаживает отставку главного тренера Алексея Шпилевского. После этого команду должен возглавить Вадим Гаранин.
«Гаранин возглавит НН до конца сезона без опции продления: главного тренера медийной команды «Лит Энерджи», забрали старшаки на три тура.
Но, если Нижний вылетит, Вадим очевидно по желанию клуба станет рулить волжанами в ФНЛ», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Гаранин возглавляет медиафутбольный клуб Lit Energy. В 2024 году он работал в новороссийском «Черноморце».
- «Пари НН» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
- Со Шпилевским «Пари НН» согласовывает выплату неустойки.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова