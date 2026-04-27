Детали назначения в «Пари НН» тренера из Медиалиги

«Пари НН» улаживает отставку главного тренера Алексея Шпилевского. После этого команду должен возглавить Вадим Гаранин.

«Гаранин возглавит НН до конца сезона без опции продления: главного тренера медийной команды «Лит Энерджи», забрали старшаки на три тура.

Но, если Нижний вылетит, Вадим очевидно по желанию клуба станет рулить волжанами в ФНЛ», – написал инсайдер Иван Карпов.