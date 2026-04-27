Тарасов заявил, что мог бы стать министром: «100 процентов»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов на шоу «Разговоры на Вайбе» в VK рассказал, кем мог стать, если бы не футбол.

– Если бы не футбол, кем бы ты стал?

– Я стал бы сначала, наверное, каким-то военнослужащим. Я бы точно пошел в армию. Я бы был или полицейским, а потом дошел бы до министра, сто процентов. Потому что в детстве я всегда любил войну, играл в войнушку всегда на районе. У меня брат двоюродный служил тогда в полиции, папа был военнослужащим. Поэтому у меня пример такой был.

Мне всегда нравилась эта тематика, всегда нравились фильмы про войну. И когда я проходил медосмотр для военного билета – там же тебя осматривают. На меня посмотрели – на рост, на данные… И такие: «Спецназ!»

Сложилось так, что я ушел в профессиональный футбол. Но этот патриотизм во мне развит, живет. Наверное, я был бы военным, а потом – каким-то министром, что-то такое.