«Я в сумасшедшей форме»: 37-летний Тарасов ждет предложений из РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов хотел бы вернуться в РПЛ.
– Вы не объявляли о завершении карьеры, только о приостановлении в 2021 году.
– Значит, я еще нахожусь в этой стадии. Пока я еще не завершил карьеру. Я действующий профессиональный футболист. Если нужен, готов перейти. Но предложений что‑то нет (улыбается).
– Какие готовы рассмотреть?
– Первая лига, РПЛ. «Локомотив» рассмотрю. Я готов, в сумасшедшей форме!
- 37-летний игрок выступал за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес».
- Сейчас Дмитрий в «Родина Медиа».
- На счету Тарасова 8 матчей за сборную России, 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»