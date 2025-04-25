«Я в сумасшедшей форме»: 37-летний Тарасов ждет предложений из РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов хотел бы вернуться в РПЛ.

– Вы не объявляли о завершении карьеры, только о приостановлении в 2021 году.

– Значит, я еще нахожусь в этой стадии. Пока я еще не завершил карьеру. Я действующий профессиональный футболист. Если нужен, готов перейти. Но предложений что‑то нет (улыбается).

– Какие готовы рассмотреть?

– Первая лига, РПЛ. «Локомотив» рассмотрю. Я готов, в сумасшедшей форме!