Тарасов: «Если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался об инциденте в конце матча 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

«Игра была напряженная, счет нервозный. По факту что сделал Талалаев? Он выбил мяч, а судья должен был подбежать и наказать его. Зачем игрок ЦСКА толкнул тренера? Возьми второй мяч и продолжай игру. Но это футбол и эмоции. Ничего страшного не случилось, просто все потолкались и добавили тем для обсуждения. Думаю, болельщикам было интересно.

Не знаю, насколько жестко накажут Талалаева, но я бы дал максимум один матч пропуска обоим тренерам. Люди вскипели, но если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь», – сказал Тарасов.