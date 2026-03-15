Тарасов: «Если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался об инциденте в конце матча 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).
«Игра была напряженная, счет нервозный. По факту что сделал Талалаев? Он выбил мяч, а судья должен был подбежать и наказать его. Зачем игрок ЦСКА толкнул тренера? Возьми второй мяч и продолжай игру. Но это футбол и эмоции. Ничего страшного не случилось, просто все потолкались и добавили тем для обсуждения. Думаю, болельщикам было интересно.
Не знаю, насколько жестко накажут Талалаева, но я бы дал максимум один матч пропуска обоим тренерам. Люди вскипели, но если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь», – сказал Тарасов.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
