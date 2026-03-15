Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарасов: «Если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини»

Тарасов: «Если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини»

15 марта, 17:59
5

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался об инциденте в конце матча 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

«Игра была напряженная, счет нервозный. По факту что сделал Талалаев? Он выбил мяч, а судья должен был подбежать и наказать его. Зачем игрок ЦСКА толкнул тренера? Возьми второй мяч и продолжай игру. Но это футбол и эмоции. Ничего страшного не случилось, просто все потолкались и добавили тем для обсуждения. Думаю, болельщикам было интересно.

Не знаю, насколько жестко накажут Талалаева, но я бы дал максимум один матч пропуска обоим тренерам. Люди вскипели, но если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь», – сказал Тарасов.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Тарасов Дмитрий Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alexander.saf
1773604666
Балалайка трус и дебил
Ответить
boris63
1773626423
Где там бывший Бузов медведя увидел, не смеши копыта. Там больше моську все увидели.
Ответить
Vitaga
1773678995
итальянцы известные бойцы)))) Роммель в Африке тоже сильно удивлялся... зато гонора запредельно .
Ответить
4епуха
1773739090
Тарасов)))))) все уже забыли про него
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 