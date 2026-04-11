  Андронов назвал игроков ЦСКА, которые есть в шорт-листе дортмундской «Боруссии»

Андронов назвал игроков ЦСКА, которые есть в шорт-листе дортмундской «Боруссии»

11 апреля, 10:54
12

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов считает, что «Боруссия Д» проявляет интерес к двум футболистам ЦСКА.

«Уверен, что в шорт-листе «Боруссии», моей любимой европейской команды, Кисляк и Глебов точно присутствуют.

Но имея в спонсорах Rheinmetall [поставщик боеприпасов для Украины], чтобы она взяла игрока из России сейчас, как-то в это не очень верится», – сказал Андронов.

  • Матвею Кисляку и Кириллу Глебову по 20 лет.
  • Полузащитник в этом сезоне провел 35 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
  • В активе вингера 7 забитых мячей и 3 результативных передачи в 30 играх.
  • Рыночная стоимость Кисляка – 20 миллионов евро, Глебова – 10 миллионов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Боруссия Д Кисляк Матвей Глебов Кирилл
Комментарии (12)
FCSpartakM
1775894265
ну раз уверен. Особенно смешно про Глебова, который в принципе уже все. Игрок аля Гладышев, который отыграл на отрезке да и хватит
...уефан
1775894933
...вроде - Андронов, а осведомленность, как у Андропова...
Desma
1775896348
Бывшему комментатору Боруссия персонально прислала шорт-лист. Как был болтуном, им и остался.....
SLADE2019
1775897374
И каким образом проверить шорты у различных клубов? Я, например могу написать, что уверен о нахождении в листе Барселоны того же Кисляка. Таких новостей можно каждый день с десяток выдавать.
Hector вернулся
1776024241
Бред! Логики 0. Зачем Боруссии вносить в шорт лист футболистов, которых она не может купить?
