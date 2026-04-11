Андронов назвал игроков ЦСКА, которые есть в шорт-листе дортмундской «Боруссии»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов считает, что «Боруссия Д» проявляет интерес к двум футболистам ЦСКА.
«Уверен, что в шорт-листе «Боруссии», моей любимой европейской команды, Кисляк и Глебов точно присутствуют.
Но имея в спонсорах Rheinmetall [поставщик боеприпасов для Украины], чтобы она взяла игрока из России сейчас, как-то в это не очень верится», – сказал Андронов.
- Матвею Кисляку и Кириллу Глебову по 20 лет.
- Полузащитник в этом сезоне провел 35 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- В активе вингера 7 забитых мячей и 3 результативных передачи в 30 играх.
- Рыночная стоимость Кисляка – 20 миллионов евро, Глебова – 10 миллионов.
Источник: «Спорт день за днем»