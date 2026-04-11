Андронов назвал игроков ЦСКА, которые есть в шорт-листе дортмундской «Боруссии»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов считает, что «Боруссия Д» проявляет интерес к двум футболистам ЦСКА.

«Уверен, что в шорт-листе «Боруссии», моей любимой европейской команды, Кисляк и Глебов точно присутствуют.

Но имея в спонсорах Rheinmetall [поставщик боеприпасов для Украины], чтобы она взяла игрока из России сейчас, как-то в это не очень верится», – сказал Андронов.