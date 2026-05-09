5-кратный чемпион Германии пришел на объявление о завершении карьеры с 12 бургерами

Бывший защитник сборной Германии Никлас Зюле на этой неделе объявил об окончании карьеры.
Он пришел на подкаст с 12 чизбургерами.
«Подумал, что если это мое последнее интервью в качестве футболиста, то возьму-ка я 12 чизбургеров. Нас тут четверо, каждому по три – но обычно я съедаю около шести. Меня всегда называли МакЗюле!» – сказал Зюле.
- Последние девять сезонов игрок провел в «Баварии» и «Боруссии».
- В марте стало известно, что дортмундский клуб не будет продлевать контракт с Зюле.
- Никлас – 5-кратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов-2019/20.
Источник: «Бомбардир»