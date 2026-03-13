«Боруссия» объявила об уходе еще двух игроков

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Рикен подтвердил, что вслед за Юлианом Брандтом команду покинут еще два футболиста.
Клуб не будет продлевать контракты с защитником Никласом Зюле и хавбеком Салихом Озканом.
«У нас был открытый и уважительный разговор с обоими игроками на этой неделе.
Мы пришли к тому, что пойдем с Никласом и Салихом разными путями после завершения сезона», – сообщил Рикен.
- Зюле и Озкан выступают за «Боруссию Д» с 2022 года.
- Статистика Зюле: 108 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
- Статистика Озкана: 92 игры, 2 результативных передачи.
Источник: сайт Бундеслиги