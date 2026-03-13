«Боруссия» объявила об уходе еще двух игроков

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Рикен подтвердил, что вслед за Юлианом Брандтом команду покинут еще два футболиста.

Клуб не будет продлевать контракты с защитником Никласом Зюле и хавбеком Салихом Озканом.

«У нас был открытый и уважительный разговор с обоими игроками на этой неделе.

Мы пришли к тому, что пойдем с Никласом и Салихом разными путями после завершения сезона», – сообщил Рикен.