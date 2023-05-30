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Команды
Боруссия Д
Никлас Зюле
€ 4 млн
Никлас Зюле
Боруссия Д
3 сентября 1995 (31), Франкфурт-на-Майне
#25 | Защитник
195 см | 93 кг
Германия
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Видео
5-кратный чемпион Германии пришел на объявление о завершении карьеры с 12 бургерами
9 мая
1
5-кратный чемпион Германии закончил карьеру в 30 лет
7 мая
«Боруссия» объявила об уходе еще двух игроков
13 марта
Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal: Хвича, Холанд и другие
2023.05.30 11:37
Агент Зюле: «Помимо «Боруссии» у Никласа были другие предложения с более высокой зарплатой»
2022.02.08 07:25
Зюле: «Несколько недель назад решил, что перейду в «Боруссию»
2022.02.07 21:45
3
Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)
2022.02.07 18:57
3
Фото
«Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле
2022.02.07 18:25
1
Зюле бесплатно перейдет из «Баварии» в «Боруссию» Д летом (Кристиан Фальк)
2022.02.07 17:40
Зюле определился с новым клубом. Им интересовались «Барселона» и «Боруссия» Д
2022.02.06 15:56
5
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в бесплатном подписании Зюле из «Баварии»
2022.02.01 14:59
3
«У нас есть экономические рамки». Кан подтвердил летний уход Зюле из «Баварии»
2022.01.26 20:10
4
Зюле сообщил «Баварии», что не продлит контракт. Он уйдет в конце сезона (Кристиан Фальк)
2022.01.24 17:50
1
«Барселона» интересуется Зюле, который хочет в АПЛ. Летом у него истекает контракт с «Баварией»
2022.01.14 12:35
2
Восемь футболистов «Баварии» не сыграют с киевским «Динамо»
2021.11.23 00:36
13
Четыре игрока сборной Германии отправлены на карантин из-за контактов с Зюле
2021.11.09 16:31
1
Bild: у Зюле выявили коронавирус в расположении сборной Германии
2021.11.09 13:59
«Ньюкасл» заинтересован в Вернере, Коутиньо, Зюле
2021.10.13 12:32
Bild: Горецка и Зюле пропустят ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»
2021.04.08 16:39
7
«Челси» интересуется защитником «Баварии» Зюле
2021.02.05 14:45
6
Нойер, Кроос, Вернер и еще шесть футболистов претендуют на звание игрока года в Германии
2020.12.26 09:53
1
Чупо-Мотинг удвоил преимущество «Баварии» в матче с «Локомотивом»
2020.12.10 00:26
2
Форвард «Баварии» Зиркзее заразился коронавирусом. У Зюле повторный тест – отрицательный
2020.11.05 22:43
Защитник «Баварии» Зюле заразился коронавирусом. Он пропустит матч с «Зальцбургом»
2020.11.02 16:50
1
У защитника «Баварии» Зюле диагностирован разрыв крестообразной связки колена
2019.10.20 11:47
1
«МЮ» интересуется Зюле. «Бавария» не планирует продавать защитника
2019.04.17 13:59
74
Матип, Робертсон, Кейта – в составе «Ливерпуля» на матч с «Баварией»; Зюле, Коман, Гнабри сыграют у гостей
2019.02.19 22:10
Максимович – лучший по борьбе в воздухе в шестом туре Лиги чемпионов. Винисиус Жуниор – лучший дриблер
2018.12.13 16:51
4
Ковачич, Асенсио, Лукас – в основе «Реала» на матч с «Баварией»; Алаба, Зюле, Толиссо сыграют у немцев
2018.05.01 20:51
1
Зюле: «Нагельсман отлично разбирается в футболе»
2018.01.24 08:32
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