Дортмундская «Боруссия» заинтересована в бесплатном подписании Зюле из «Баварии»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в другом немецком клубе.
Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за 26-летнего игрока, интерес к которому был еще в 2016 году.
Немец летом сменит команду в качестве свободного агента.
- Зюле выступает за «Баварию» с 2017 года.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 25 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 35 миллионов евро.
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