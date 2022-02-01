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    Дортмундская «Боруссия» заинтересована в бесплатном подписании Зюле из «Баварии»

    Защитник «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в другом немецком клубе.

    Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за 26-летнего игрока, интерес к которому был еще в 2016 году.

    Немец летом сменит команду в качестве свободного агента.

    • Зюле выступает за «Баварию» с 2017 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 25 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 35 миллионов евро.

    «У нас есть экономические рамки». Кан подтвердил летний уход Зюле из «Баварии»

    Зюле сообщил «Баварии», что не продлит контракт. Он уйдет в конце сезона (Кристиан Фальк)

    «Барселона» интересуется Зюле, который хочет в АПЛ. Летом у него истекает контракт с «Баварией»

    Источник: Sport1

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