«У нас есть экономические рамки». Кан подтвердил летний уход Зюле из «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что контракт с защитником Никласом Зюле продлен не будет. Игрок уйдет летом.

«Мы делали Зюле очень хорошее предложение. До конца сезона мы в нем нуждаемся. Но о дальнейшем договориться не удалось, у нас есть экономические рамки. Так бывает.

Нам больно от ухода Зюле. Переговоры шли долго. Он один из лучших центральных защитников», – сказал Кан.

Защитник играет за мюнхенский клуб с 2017 года.

С ним он брал Лигу чемпионов.

Зюле интересуется «Барселона». Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

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