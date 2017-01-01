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    «У нас есть экономические рамки». Кан подтвердил летний уход Зюле из «Баварии»

    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что контракт с защитником Никласом Зюле продлен не будет. Игрок уйдет летом.

    «Мы делали Зюле очень хорошее предложение. До конца сезона мы в нем нуждаемся. Но о дальнейшем договориться не удалось, у нас есть экономические рамки. Так бывает.

    Нам больно от ухода Зюле. Переговоры шли долго. Он один из лучших центральных защитников», – сказал Кан.

    • Защитник играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
    • С ним он брал Лигу чемпионов.
    • Зюле интересуется «Барселона». Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13295

      Skull_Boy 45 минут назад

      Какие тут экономические рамки и Зюле не такой уж и классный дефер обыкновенный середняк

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