ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА

ЦСКА решил не отпускать полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022, сообщает журналист Жотита Бернабе.

По его информации, Парагвайская футбольная ассоциация уже обратилась в ФИФА в связи с этой ситуацией.

28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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