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    ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА

    ЦСКА решил не отпускать полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022, сообщает журналист Жотита Бернабе.

    По его информации, Парагвайская футбольная ассоциация уже обратилась в ФИФА в связи с этой ситуацией.

    • 28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.
    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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    Источник: твиттер Жотита Бернабе

    Бразильский футбольный журналист и комментатор. Аудитория в твиттере - более 146 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 08:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +24224

      vladimir-7 2 часа назад

      Если Парагвай планировал использовать игрока в сборной, то его и отдавайте после игр сборной, а так он был свободным агентом и у него
      теперь контракт с ЦСКА. До свидания.

      4
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      Рейтинг: +4059

      Бомбардиръ > vladimir-7 20 минут назад

      Типа мы невольно разрекламировали им этого футболиста)

      0
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      Рейтинг: +4774

      TOMSON > vladimir-7 8 минут назад

      Что к чему? Парагвай это сборная. Какое отношение это имеет с кем у него клубный контракт?
      Чтоб не отпустить игрока играть в сборной, должны быть причины и надеюсь ЦСКА про них расскажет.

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      Рейтинг: +7052

      серега кашин 2 часа назад

      Если не договорятся то ЦСКА по любому накажут

      1
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      Рейтинг: +301

      КУКУШКА 2 часа назад

      Уже понял куда попал? Дальше все хуже будет))))

      0
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      Рейтинг: +5688

      Semenycch 3 часа назад

      Не прошло и двух недель, как парень в ЦСКА, а армейцы уже идут на конфликт.

      2
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      Рейтинг: +3965

      sobaka120982 3 часа назад

      Первое: он может заразиться и выбыть из подготовки к рпл.и второе: он заразить. Остальных как в команде так и в Москве

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