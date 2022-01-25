ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА

ЦСКА решил не отпускать полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая на матчи отбора ЧМ-2022, сообщает журналист Жотита Бернабе.
По его информации, Парагвайская футбольная ассоциация уже обратилась в ФИФА в связи с этой ситуацией.
- 28 января Парагвай сыграет с Аргентиной.
- Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
- Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.
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Источник: твиттер Жотита Бернабе
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