Смолов: «Связываю ухудшение результатов «Локомотива» со сменой тренера»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о проблемах «Локомотива», откуда он ушел около двух недель назад.
– «Локомотив» неплохо начал сезон, вы много забивали, но потом результаты пошли вниз. С чем это связываете?
– Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам.
Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать.
- 31-летний Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
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Источник: сайт «Динамо»