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    Смолов: «Связываю ухудшение результатов «Локомотива» со сменой тренера»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о проблемах «Локомотива», откуда он ушел около двух недель назад.

    – «Локомотив» неплохо начал сезон, вы много забивали, но потом результаты пошли вниз. С чем это связываете?

    – Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам.

    Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать.

    • 31-летний Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +130

      ЖивиФутболом 2 часа назад

      все именно так по игре локо

      0
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      Рейтинг: +806

      Vitaga 2 часа назад

      явно это не слова Федора. - он просто не знает таких. а так по сути верно

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