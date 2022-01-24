Смолов: «Связываю ухудшение результатов «Локомотива» со сменой тренера»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о проблемах «Локомотива», откуда он ушел около двух недель назад.

– «Локомотив» неплохо начал сезон, вы много забивали, но потом результаты пошли вниз. С чем это связываете?

– Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам.

Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать.

31-летний Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.

«Локо» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах