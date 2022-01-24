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  • Смолов: «Связываю ухудшение результатов «Локомотива» со сменой тренера»

Смолов: «Связываю ухудшение результатов «Локомотива» со сменой тренера»

24 января 2022, 19:34
3

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о проблемах «Локомотива», откуда он ушел около двух недель назад.

– «Локомотив» неплохо начал сезон, вы много забивали, но потом результаты пошли вниз. С чем это связываете?

– Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам.

Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать.

  • 31-летний Смолов в этом сезоне забил 7 голов в 22 матчах.
  • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

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Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Смолов Федор
Комментарии (3)
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Vitaga
1643042319
явно это не слова Федора. - он просто не знает таких. а так по сути верно
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ЖивиФутболом
1643043418
все именно так по игре локо
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житель СПб
1643635974
Федя опять как колобок... и от этого ушел, и от этого... А где его Лиса?
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