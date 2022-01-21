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    Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic)

    У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть проблемы в отношениях с одноклубниками.

    Несколько молодых футболистов считают, что с португальцем трудно найти общий язык.

    Кроме того, некоторым игрокам не понравилась критика 36-летнего форварда в адрес молодежи.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии11
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      Рейтинг: +93215

      zigbert 7 часов назад

      Как сказал Саахов :"плохо вы еще воспитываете нашу молодежь".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан 8 часов назад

      Часть молодых игроков недавно просрала победу ведя 2-0 и Роналду в этой игре не участвовал. Вместо интервью отнедовольстве лучше пусть тренят

      3
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      Рейтинг: +725

      jek718875 8 часов назад

      Рони дружит только с теми,кто ему пас отдаёт

      1
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      Рейтинг: +1787

      DMитрий 8 часов назад

      У этих молодых игроков ещё молоко на губах не обсохло, только вчера школу окончили, а уже возникают. Лучше бы пример брали как жить в Спорте надо, чтобы вырасти большими спортсменами и долго быть в топе, а не только банковский счет проверять.

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      Рейтинг: +725

      jek718875 8 часов назад

      Рони надо быть проще и молодёж к нему потянится

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      Рейтинг: +167

      Эмом > jek718875 8 часов назад

      Ага конечно, где бы он не был везде партнёры восторгались а тут видите ли не нравится молодежи, чёт фейк новостью попахивает,

      1
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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Эта недовольная молодёжь годится только для того, чтобы полировать жопой лавку, не более. Ваней игнатьевых полно в каждой стране.

      4
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      Рейтинг: +2882

      Бухбух 10 часов назад

      Эта молодежь должна гордиться тем, что играет в одной команде с великим футболером.

      7
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      Рейтинг: +273

      КУКУШКА 10 часов назад

      Гнать нужно кристину долой с клуба,старуху развалил и МЮ ща развалит и убежит)))

      1
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      Рейтинг: +4041

      Бомбардиръ 11 часов назад

      Дедовщина)

      1
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      Рейтинг: +13277

      Skull_Boy 11 часов назад

      А с чего им его любить, если он тупа занимает чужое место, например место Гринвуда

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