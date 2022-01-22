Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic)

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть проблемы в отношениях с одноклубниками.

Несколько молодых футболистов считают, что с португальцем трудно найти общий язык.

Кроме того, некоторым игрокам не понравилась критика 36-летнего форварда в адрес молодежи.

Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.

С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

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