Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии (Football Italia)

Известный агент Мино Райола попал в реанимацию.

По информации Football Italia со ссылкой на Bild, состояние здоровья 54-летнего итальянца ухудшилось. Его перевели в реанимацию больницы Сан-Раффаэле в Милане с лeгочным заболеванием.

Состояние Райолы оценивается как тяжелое. 12 января агент перенес экстренную операцию, о характере которой не сообщалось.

Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.

На прошлой неделе он должен был встретиться с представителями «Барселоны».

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