Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии (Football Italia)

21 января 2022, 08:42
3

Известный агент Мино Райола попал в реанимацию.

По информации Football Italia со ссылкой на Bild, состояние здоровья 54-летнего итальянца ухудшилось. Его перевели в реанимацию больницы Сан-Раффаэле в Милане с лeгочным заболеванием.

Состояние Райолы оценивается как тяжелое. 12 января агент перенес экстренную операцию, о характере которой не сообщалось.

  • Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
  • На прошлой неделе он должен был встретиться с представителями «Барселоны».

Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»

Сын Аленичева перешел в португальский клуб

Источник: Football Italia
Италия Райола Мино
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1642749357
Ну вот, пусть полежит, подумает. Мб, если пронесёт и поправится, то завершит своё паразитирующее действие на футбол и закончит со своей деятельностью.
Ответить
orlovcar
1642749725
мне кажется никто не расстроился
Ответить
serglider
1643054403
Бабок на лечение полюбасу хватит))) А имея на попечении Холанда, умереть именно сейчас, для него было бы втройне обидно)))
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
01:22
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Вчера, 23:40
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
Вчера, 22:09
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
Вчера, 21:32
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
Вчера, 20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
Вчера, 20:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+