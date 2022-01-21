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    Райола попал в реанимацию в тяжелом состоянии (Football Italia)

    Известный агент Мино Райола попал в реанимацию.

    По информации Football Italia со ссылкой на Bild, состояние здоровья 54-летнего итальянца ухудшилось. Его перевели в реанимацию больницы Сан-Раффаэле в Милане с лeгочным заболеванием.

    Состояние Райолы оценивается как тяжелое. 12 января агент перенес экстренную операцию, о характере которой не сообщалось.

    • Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
    • На прошлой неделе он должен был встретиться с представителями «Барселоны».

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    Источник: Football Italia

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    21.01.2022 08:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +318

      orlovcar 15 часов назад

      мне кажется никто не расстроился

      2
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      Рейтинг: +1587

      кто там 15 часов назад

      Ну вот, пусть полежит, подумает. Мб, если пронесёт и поправится, то завершит своё паразитирующее действие на футбол и закончит со своей деятельностью.

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