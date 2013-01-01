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    Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом» по схеме «0,5+1» (Николо Скира)

    Полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Брентфорде».

    По информации журналиста Николо Скиры, 29-летний датчанин согласовал контракт с лондонским клубом до конца сезона с опцией продления еще на год. Стороны заключат соглашение завтра, 26 января.

    • Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
    • Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
    • В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1587

      кто там 1 час назад

      срок контракта выглядит как какая то посиделка.

      возьмем 0.5, а потом еще за литром сбегаем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2542

      FRZZ 2 часа назад

      Зачем так рисковать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57134

      portero 2 часа назад

      Сильные клубы не желают подписывать не совсем здорового игрока...

      0
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