Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом» по схеме «0,5+1» (Николо Скира)

Полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Брентфорде».

По информации журналиста Николо Скиры, 29-летний датчанин согласовал контракт с лондонским клубом до конца сезона с опцией продления еще на год. Стороны заключат соглашение завтра, 26 января.

Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».

Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.

В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы