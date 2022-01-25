Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом» по схеме «0,5+1» (Николо Скира)

Полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Брентфорде».
По информации журналиста Николо Скиры, 29-летний датчанин согласовал контракт с лондонским клубом до конца сезона с опцией продления еще на год. Стороны заключат соглашение завтра, 26 января.
- Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
- Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
- В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».
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Источник: твиттер Николо Скиры