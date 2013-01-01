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    «Урал» продал Адамова «Зениту» за 5 миллионов, купив его год назад в 90 раз дешевле («РБ-Спорт»)

    «Зенит» выкупил у «Урала» правого защитника Арсена Адамова за полную сумму отступных.

    Петербургский клуб заплатил на игрока 5 миллионов евро.

    Год назад «Урал» приобрел 22-летнего футболиста у «Ахмата» за 55 тысяч евро, то есть его цена выросла более чем в 90 раз.

    • Адамов после прохождения медосмотра заключит с «Зенитом» контракт до лета 2026 года.
    • В составе «Урала» он провел 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20338

      JTherry 1 час назад

      трансфер Адамова за полную сумму отступных - скрытое спонсорство Урала, плюс еще один фарм-клуП...

      0
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      Рейтинг: +1359

      Obojaemiy 2 часа назад

      До свидания Урал.. ФНЛ твоя судьба. Позор Уралу... Весь Урал без футбола оставите.

      1
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      Рейтинг: +676

      Каменный стояк 2 часа назад

      С тупорылого Газовика можно было запросто и в три раза больше содрать.... патриот Миллеров без проблем выписал бы любой чек, за счёт налогоплательщиков.....

      3
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      Рейтинг: +812

      Vitaga 2 часа назад

      явно что то тут не так. ну не может стоить столько какой то адамов

      1
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      Рейтинг: +4242

      Блямба 2 часа назад

      Какой дорогой чечен..
      Хотя и казах дорогой..
      Ну,да ладно,Даня Прохин пускай "опыта набирется",хуле..

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      Рейтинг: +22440

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Хорошее укрепление лавки.

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      Рейтинг: +135

      Аден 2 часа назад

      и теперь обратно в аренду в Урал.

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      вот вам и альберто ))))))) получите адамова альберто прибудет позже))))

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