«Урал» продал Адамова «Зениту» за 5 миллионов, купив его год назад в 90 раз дешевле («РБ-Спорт»)

«Зенит» выкупил у «Урала» правого защитника Арсена Адамова за полную сумму отступных.

Петербургский клуб заплатил на игрока 5 миллионов евро.

Год назад «Урал» приобрел 22-летнего футболиста у «Ахмата» за 55 тысяч евро, то есть его цена выросла более чем в 90 раз.

Адамов после прохождения медосмотра заключит с «Зенитом» контракт до лета 2026 года.

В составе «Урала» он провел 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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