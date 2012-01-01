«Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле

Защитник «Баварии» Никлас Зюле перейдет в дортмундскую «Боруссию».

26-летний немец перейдет в клуб из Дортмунда летом на правах свободного агента. Контракт с ним будет рассчитан до 2026 года.

Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.

В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.

Зюле стоит 35 миллионов евро.

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