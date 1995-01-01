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    Агент Зюле: «Помимо «Боруссии» у Никласа были другие предложения с более высокой зарплатой»

    Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, прокомментировал решение футболиста перейти в «Боруссию» Д летом на правах свободного агента.

    «У Никласа были и другие предложения, в том числе с более высокой зарплатой.

    Он очень быстро принял решение после первого контакта с «Боруссией». Я был впечатлен его решительностью», – сказал Штрут.

    • Зюле перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента.
    • Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан до 2026 года.
    • По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новой команде 10 миллионов евро в год.

    Зюле: «Несколько недель назад решил, что перейду в «Боруссию»

    Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

    «Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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