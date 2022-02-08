Агент Зюле: «Помимо «Боруссии» у Никласа были другие предложения с более высокой зарплатой»

Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, прокомментировал решение футболиста перейти в «Боруссию» Д летом на правах свободного агента.
«У Никласа были и другие предложения, в том числе с более высокой зарплатой.
Он очень быстро принял решение после первого контакта с «Боруссией». Я был впечатлен его решительностью», – сказал Штрут.
- Зюле перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента.
- Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан до 2026 года.
- По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новой команде 10 миллионов евро в год.
Источник: твиттер Фабрицио Романо