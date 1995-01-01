Агент Зюле: «Помимо «Боруссии» у Никласа были другие предложения с более высокой зарплатой»

Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, прокомментировал решение футболиста перейти в «Боруссию» Д летом на правах свободного агента.

«У Никласа были и другие предложения, в том числе с более высокой зарплатой.

Он очень быстро принял решение после первого контакта с «Боруссией». Я был впечатлен его решительностью», – сказал Штрут.

Зюле перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента.

Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан до 2026 года.

По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новой команде 10 миллионов евро в год.

Зюле: «Несколько недель назад решил, что перейду в «Боруссию»

Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

«Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле