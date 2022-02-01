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    Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

    Защитник «Баварии» Никлас Зюле перейдет в дортмундскую «Боруссию» летом на правах свободного агента.

    По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новом клубе 10 миллионов евро в год. Контракт с Зюле будет рассчитан до 2026 года.

    Защитник покинул «Баварию», потому что мюнхенский клуб предлагал менее выгодные условия контракта.

    • Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
    • В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.
    • Зюле стоит 35 миллионов евро.

    «Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле

    Зюле бесплатно перейдет из «Баварии» в «Боруссию» Д летом (Кристиан Фальк)

    Зюле определился с новым клубом. Им интересовались «Барселона» и «Боруссия» Д

    Источник: Sport1.de

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9444

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Слабый защитник, медленный с лишним весом.

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      Рейтинг: +57904

      portero 42 минуты назад

      Деньги не помешают, ну и думаю продадут его , не будет он там долго играть...

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