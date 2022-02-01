Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

Слабый защитник, медленный с лишним весом.
Защитник «Баварии» Никлас Зюле перейдет в дортмундскую «Боруссию» летом на правах свободного агента.
По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новом клубе 10 миллионов евро в год. Контракт с Зюле будет рассчитан до 2026 года.
Защитник покинул «Баварию», потому что мюнхенский клуб предлагал менее выгодные условия контракта.
- Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
- В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.
- Зюле стоит 35 миллионов евро.
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