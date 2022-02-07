Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

Защитник «Баварии» Никлас Зюле перейдет в дортмундскую «Боруссию» летом на правах свободного агента.

По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новом клубе 10 миллионов евро в год. Контракт с Зюле будет рассчитан до 2026 года.

Защитник покинул «Баварию», потому что мюнхенский клуб предлагал менее выгодные условия контракта.