Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

Защитник «Баварии» Никлас Зюле перейдет в дортмундскую «Боруссию» летом на правах свободного агента.
По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новом клубе 10 миллионов евро в год. Контракт с Зюле будет рассчитан до 2026 года.
Защитник покинул «Баварию», потому что мюнхенский клуб предлагал менее выгодные условия контракта.
- Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
- В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.
- Зюле стоит 35 миллионов евро.
Источник: Sport1.de