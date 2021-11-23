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  • Восемь футболистов «Баварии» не сыграют с киевским «Динамо»

Восемь футболистов «Баварии» не сыграют с киевским «Динамо»

23 ноября 2021, 00:36
13

«Бавария» сообщила о кадровых проблемах в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Игру точно пропустят восемь футболистов – это Дайот Упамекано (дисквалификация), Никлас Зюле, Йосип Станишич (коронавирус), Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Эрик Чупо-Мотинг, Микаэль Кюизанс и Джамал Мусиала (на карантине из-за контакта с больным COVID-19).

Участие еще двух игроков мюнхенской команды во встрече находится под вопросом. После ушибов восстанавливаются Марсель Забитцер и Кингсли Коман.

  • «Динамо» примет «Баварию» во вторник.
  • Начало матча – в 20:45 мск.
  • Немцы уже гарантировали себе путевку в 1/8 финала ЛЧ.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Лига чемпионов Динамо К Бавария Чупо-Мотинг Эрик Гнабри Серж Зюле Никлас Забитцер Марсель Коман Кингсли Киммих Йозуа Упамекано Дайот Кюизанс Микаэль Мусиала Джамал Станишич Йосип
Комментарии (13)
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Fusballer
1637620399
О как лихорадит гейропку, где большинство чипировано.
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Garrincha58
1637647124
мне на-рать на их проблемы
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серега кашин
1637648364
бавария все равно уже вышла в плей-офф
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portero
1637652472
Что-то не помню чтоб контактеров на карантин сажали (в футболе)...
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zigbert
1637655765
Бавария даже может себе позволить проиграть этот матч.
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PNZ1985
1637657303
второй состав будет землю грызть, киевлянам не расслабляться!
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BlackMurder
1637659625
Там , есть кому бить!!
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paracetamol
1637660122
Все одно ДК ловить нечего!
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+50/-50
1637670400
Раз так, то "НКВДешники" из Киева выиграют. Баварии (из Луганска) там делать нечего.
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Рубинище
1637685052
Когда если не сейчас. Удачи немцев обыграть.
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