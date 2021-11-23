Восемь футболистов «Баварии» не сыграют с киевским «Динамо»

«Бавария» сообщила о кадровых проблемах в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Игру точно пропустят восемь футболистов – это Дайот Упамекано (дисквалификация), Никлас Зюле, Йосип Станишич (коронавирус), Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Эрик Чупо-Мотинг, Микаэль Кюизанс и Джамал Мусиала (на карантине из-за контакта с больным COVID-19).

Участие еще двух игроков мюнхенской команды во встрече находится под вопросом. После ушибов восстанавливаются Марсель Забитцер и Кингсли Коман.