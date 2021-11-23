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    Восемь футболистов «Баварии» не сыграют с киевским «Динамо»

    «Бавария» сообщила о кадровых проблемах в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

    Игру точно пропустят восемь футболистов – это Дайот Упамекано (дисквалификация), Никлас Зюле, Йосип Станишич (коронавирус), Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Эрик Чупо-Мотинг, Микаэль Кюизанс и Джамал Мусиала (на карантине из-за контакта с больным COVID-19).

    Участие еще двух игроков мюнхенской команды во встрече находится под вопросом. После ушибов восстанавливаются Марсель Забитцер и Кингсли Коман.

    • «Динамо» примет «Баварию» во вторник.
    • Начало матча – в 20:45 мск.
    • Немцы уже гарантировали себе путевку в 1/8 финала ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9719

      Fusballer 1 час назад

      О как лихорадит гейропку, где большинство чипировано.

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